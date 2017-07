Fabienne Feliho : "Amadou Bâ est un homme honnête, avec beaucoup de principes et de valeurs" Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 21:34 | | 0 commentaire(s)| Fabienne Feliho, ex tête de liste du département de Dakar pour le mouvement indépendant Defar Sénégal pour ces Législatives qui vient de rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar estime que le ministre de l’économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ est un "homme honnête avec des principes et beaucoup de valeurs."



Accueil Envoyer à un ami Partager