Fabrice Ondoa, gardien des "Lions indomptables": « Je savais où allait tirer Mané »

Elu homme du match lors du quart de finale de la Can 2017 opposé le Cameroun au Sénégal, Fabrice Ondoa est revenu sur son exploit.





Le gardien de but a repoussé le tir au but de Sadio Mané, envoyant ainsi les "Lions indomptables" dans le dernier carré.





« Je savais où il tire d’habitude, mais un joueur de son talent, de son professionnalisme pouvait changer de côté, alors j’ai décidé d’attendre et poursuivre le ballon », a-t-il dit.





« Mais je ne suis pas un héros. J’ai fait ce que l’on attend d’un gardien dans une telle situation. La qualification, c’est toute l’équipe qui est allée la chercher. C’est la victoire du groupe », soutient le gardien de 21 ans, Fabrice Ondoa qui est d’ailleurs l’une des grandes révélations de cette Can 2017.