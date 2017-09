Face-à-face avorté: Gris Bordeaux s'explique et se confond en excuses

Rédigé par ( La rédaction ) le 13 Septembre 2017 à 14:09 | Lu 319 fois

Le face-à-face Gris Bordeaux/Balla Gaye 2, prévu hier, dans un hôtel de la place n’a finalement pas eu lieu. Et pour cause, l’un des protagonistes, en l’occurrence Gris Bordeaux, a accusé un retard de plus de 2 heures. Du coup, Balla Gaye 2 qui ne pouvait plus patienter, a boudé la rencontre. S’exprimant un peu plus tard devant la presse, le lutteur de Fass a affirmé que son véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, avant de présenter ses excuses au promoteur.