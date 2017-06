Face au Sénat, l'ex-chef du FBI accuse l'administration Trump de «diffamation»

Certains ont fait la queue depuis 4h du matin pour assister à cette audition, la salle est comble, la tension palpable. Depuis 10h du matin, heure locale, l’ancien patron du FBI est devant le Sénat, rapporte notre correspondante à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Le juriste est, pour le moment, à la hauteur de sa réputation : impassible, maître de lui-même, manifestement concentré pour ne laisser filtrer aucune émotion.



Mais dès sa prise de parole, James Comey, 56 ans, costume sombre, a montré qu’il était à l’offensive, expliquant avoir été choqué par les paroles de Donald Trump, qui a sali sa réputation après son éviction, « de la pure diffamation, dit-il, et des mensonges ».



« Bien que la loi ne mentionne aucune raison particulière pour renvoyer le directeur du FBI, l'administration a alors choisi de me calomnier et, plus important, (de calomnier) le FBI en disant que cette organisation était désorganisée, que le personnel avait perdu confiance en son dirigeant », a déclaré l'ancien directeur du FBI nommé en 2013 sous Barack Obama pour une durée de dix ans.



Fuites à la presse



James Comey indique par ailleurs avoir lui-même organisé les fuites à la presse de notes sur ses rencontres avec le président, pour faire ouvrir une enquête indépendante sur les ingérences russes dans l'élection. Un point sur lequel il n'y a pas de doute selon lui.



L'ancien patron du FBI déclare que Donald Trump ne lui a pas explicitement demandé d'abandonner l'enquête sur son ancien proche conseiller Michael Flynn. Mais il a tout de même interprété les paroles du président comme une instruction. Le président a-t-il tenté de faire obstruction à la justice ? Là l'ex-directeur de la police fédérale ne veut pas se prononcer...



Témoignage préliminaire



James Comey a pris de cours la Maison Blanche avec la publication de sa déclaration préliminaire diffusée mercredi soir, obligeant Donald Trump à réagir, à être en défense, ce qui n’est pas dans les habitudes.



Dans ce compte rendu précis, journal de ses multiples rencontres en tête-à-tête avec le président des Etats-Unis, il exprime son malaise face à un homme insistant, au point de demander au ministre de la Justice de lui épargner tout contact avec Donald Trump. Un souhait qui sera exaucé par son limogeage.



Rfi