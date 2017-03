Face au juge aujourd'hui, liberté provisoire pour Khalifa Sall? Après dix nuits passées à la prison de Rebeuss, le maire de Dakar comparaît ce vendredi pour la deuxième fois devant le doyen des juges. Si le' magistrat instructeur ne s'oppose pas aux contestations des avocats de Khalifa Sall et à la demande de mise en liberté de leur client, ce dernier va pouvoir retrouver les siens.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Après son face-à-face de ce vendredi avec le doyen des juges, Khalifa Sall pourrait recouvrer la liberté. Sous le coup d'un mandat de dépôt dans le cadre de la procédure judiciaire sur la caisse de la ville de Dakar, il va être entendu sur le fond du dossier qui lui vaut d'avoir maille à partir avec la justice.



Face au juge Sall, le maire de Dakar sera auditionné en présence de ses avocats. Ceux-ci, qui avaient émis lors de la première comparution de l'édile de Dakar, des contestations qui n'ont pas été jugées assez sérieuses pour motiver la remise en liberté de leur client, vont ce vendredi ajouter d'autres arguments pour convaincre le doyen des juges de le laisser rentrer chez lui. Et si de tels arguments sont acceptés, ils pourront se réjouir de l'avoir tiré d'affaire.



Et, si le magistrat instructeur juge que les contestations qui lui sont présentées par le Parquet ne sont pas sérieuses, Khalifa Sall pourra recouvrer la liberté avec la demande que es avocats vont introduire dans ce sens.



L'audition de l'édile de Dakar intervient dans un contexte où son arrestation est au centre de tous les débats. Ses partisans considèrent son emprisonnement comme "une tentative de liquidation politique d'un adversaire gênant" alors que leurs vis-à-vis agitent le rapport de l'Inspection générale d'Etat pour qualifier le maire de Dakar de " parfait détourneur de deniers publics".



Quoiqu'il en soit, au niveau de l'opinion "non partisane", ceux qui souhaitent la libération de Khalifa Sall, évoquent des cas présumés de détournement qui n'ont pas entraîné l'arrestation de leurs auteurs. Il y a également que dans les rangs des partisans du Président Macky Sall, des voix s'élèvent contre l'arrestation du maire de Dakar, considérant que " la justice ne sert pas le régime de MAcky en arrêtant Khalifa Sall ". Chez les religieux, Abdoul Aziz Sy Al Amine devenu Khalife général des Tidjanes a, avec la disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, appelé à la libération de Khalifa Sall.



Même si le même appel n'a pas été émis par d'autres chefs religieux, tout laisse croire que leur souhait dans cette affaire de caisse d'avance, c'est la libération du maire de Dakar.



source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook