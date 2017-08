Facebook s'attaque aux fausses informations Le réseau social a décidé d'interdire de publicité les pages renvoyant vers de fausses infos, les célèbres «fake news».

Le réseau social Facebook va interdire de publicité les pages renvoyant régulièrement vers de fausses infos, les désormais célèbres «fake news», a-t-il annoncé lundi. «Si des pages partagent de façon répétée des articles considérés comme des fausses infos, ces pages ne seront plus autorisées à faire de la publicité sur Facebook», selon un billet posté sur le blog de l'entreprise.

«Les fake news font du mal à tout le monde. Elles rendent le monde moins bien informé et elles entament la confiance», poursuit Facebook. Les fausses informations sont devenues un sujet de débat, avec l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis fin 2016. Ces fake news ont été accusées d'influer sur le vote des électeurs.

«Nous avons relevé des exemples de pages utilisant les pubs sur Facebook pour élargir leur audience et diffuser des informations de façon plus large», dit encore le réseau social. Accusés de ne pas assez lutter contre les contenus litigieux -fausses informations ou contenus faisant l'apologie du terrorisme en particulier- les géants d'internet Facebook, Google ou Twitter ont multiplié ces derniers mois, les annonces illustrant leur lutte contre ces contenus.

