Fadel Barro : «Les gens peuvent être injustes avec nous, mais...»

Depuis l’annonce de sa marche, le mouvement Y en a marre a reçu de nombreuses piques venant des membres de la mouvance présidentielle. Mais, Fadel Barro et ses camarades ne comptent pas répliquer à ces attaques, ayant décidé de prendre de la hauteur. «Les gens peuvent être injustes avec nous, mais il nous suffit d’être innocents. Le seul tribunal où on évoque nos conduites, ce sont nos consciences», a indiqué le coordonnateur dudit mouvement hier (Jeudi), lors d’une conférence de presse.



Il appelle ainsi les Sénégalais à ne pas venir avec des slogans partisans ou habillés avec des tee-shirts à l’effigie des partis politiques. Mais, de venir habillés en noir, avec des drapelets, ce vendredi 7 avril, à 15 heures, à la place de l’Obélisque. «Oui avec des tee-shirts noirs, avec notre drapeau vert, or, rouge et l’étoile qui montre la lumière et qui montre aussi qu’il y a de l’espoir dans ce pays, qui montre que le Sénégal en vaut la peine et que c'est seulement pour ce Sénégal là, que nous nous battons», a indiqué Fadel Barro.