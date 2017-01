Fadel Barro sur l'augmentation des députés : "C'est le tong-tong national qui se poursuit"

Du côté de " Y'en a marre ", on ne voit pas l'utilité d'une telle augmentation des députés. Pour Fadel Barro et ses camarades, c'est juste pour récompenser des alliées et souteneurs politiques. Les tenants du pouvoir ont plus un souci de satisfaire la clientèle que d'assurer une bonne représentation des sénégalais à l'Assemblée nationale.



" En réalité, on cherche à caser de la clientèle politique. On a créé le Hcct, pour caser des leaders politiques. C'est le tong-tong national qui se poursuit à travers l'augmentation du nombre des députés", confie le coordonnateur de "Y'en a marre". Quid de la Diaspora qui aura ses représentants au sein de la prochaine Législature? Fadel barro parle d'alibi .



"La Diaspora est juste un prétexte. Parce que ce sont des Sénégalais", dit-il. Aux yeux des jeunes de " Y'en a marre", les priorités sont ailleurs. L'Etat gagnerait à améliorer la qualité de la production parlementaire. Aussi, pense Fadel barro au bout du fil, " le plus important, c'est comment outiller les députés que nous avons, à mieux nous représenter. Un tel débat nous intéresserait, mais s'il s'agit d'augmenter le nombre, cela ne sert absolument à rien".



A en croire M. Barro , les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale trouvent déjà d'énormes difficultés pour faire correctement leur travail et l' Etat ne s'y atèle pas. " Le niveau des députés pose problème, ils demandent des assistants-parlementaires", se désole-t-il.



L'Obs