Fadiga: "J’ai un très bon salaire à Bein Sport"

L’ancien international Sénégalais ne se plaint pas de ce qu’il reçoit à Beinsport. Consultant de la chaîne à la mode en ce moment, Fadiga a soutenu qu’il a un très bon salaire comme consultant et qu’il est à l’abri du besoin. « Je ne me plains parce que je suis bien payé à Beinsport » dit-il.



Seulement Fadiga a confié qu’il n’oubliera jamais ce que le Sénégal a fait pour lui. « Je suis Sénégalais et je le reste pour toujours », ajoute l’ancien meneur de jeu des lions de la Téranga.



Lui, qui estime avoir ouvert ces sociétés au Sénégal et il n’y a que le Sénégal qui compte. Que l’on s’unisse c’est très important et que l’on soutienne l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations…



« En ce moment, je suis le conseiller du président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor », renseigne le consultant du beinSport.



Thierno Malick Ndiaye avec DakarSwag