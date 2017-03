Faible taux de préscolarisation : Thérèse Faye Diouf invite la société civile à s’impliquer d’avantage dans la prise en charge de la petite enfance

La petite enfance demeure marquée par "un faible taux de préscolarisation" de l’ordre de 16,8%, sans compter les enfants en âge préscolaire "de plus en plus nombreux dans la rue", a souligné, mercredi, à Dakar, le président du Réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal (RENADPE), Ndahirou Mbaye, note nos confrères de l’Aps.



Thérèse Faye Diouf, directrice de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits s’est dite convaincue que dans cette perspective, la société civile a "une grande part de responsabilité à assumer et d’actions à mener dans le cadre de la généralisation de la prise en charge de la petite enfance".



Mme Faye de souligner "le rôle important" que doit jouer l’ensemble des acteurs de la société civile particulièrement le RENDAPE dans l’accompagnement de l’Etat, des collectivités locales et des communautés.



"Ce pari ambitieux ne saurait être réalisé que si des actions conjointes de l’Etat, de la société civile, du secteur privé sont menées pour booster le Taux brut de scolarisation du préscolaire (TBSP)", en la portant de 16,8% en 2016 à 50% en 2025, a-t-elle dit.