Fair-play financier : Après les transferts de Neymar et Mbappé, l'UEFA ouvre une enquête sur le PSG

Après le transfert de Neymar et le prêt de Kylian Mbappé, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le PSG. Cette enquête rentre dans le cadre de son suivi des clubs soumis au règlement sur le Fair-play financier (FPF), comme le précise l'UEFA dans son communiqué.



Il fallait s'y attendre ! La seule surprise, c'est de voir l'UEFA l'annoncer. Et se pencher si vite sur le dossier. Mais pour le reste, ce n'est pas surprenant. L'UEFA a ouvert une "enquête formelle" sur le Paris SG dans le cadre du fair-play financier, a annoncé l'instance européenne.



"L'enquête portera sur la conformité du club avec l'exigence de l’équilibre financier, en particulier, à la lumière de son activité de transfert récente", explique l'UEFA dans son communiqué.



Après avoir vu le PSG mettre le feu au marché cet été, en arrachant Neymar au FC Barcelone puis en s'offrant les services de Kylian Mbappé, les grands clubs européens, comme le Barça, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, n'ont cessé de demander une réaction de l'UEFA, arguant qu'il était impossible de dépenser autant, tout en respectant les règles du fair-play financier.



Les géants du Vieux Continent, mécontents de voir l'ordre être bousculé, ont été entendus. "Au cours des prochains mois, la Chambre d'enquête de l'Organisme de contrôle financier des clubs de l'UEFA se réunira régulièrement, afin d'évaluer soigneusement toute la documentation relative à cette affaire", explique l'UEFA.

