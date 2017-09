Faire de Gris Bordeaux, le Roi des arènes : Mbaye Guèye en mission commando En déclarant vouloir se retirer de l'arène lorsque Gris Bordeaux deviendra Roi des arènes, Mbaye Guéye confie à son deuxième successeur, une mission plus que compliquée.

A 71 ans et après avoir encadré beaucoup de grands champions, l’on estime que Mbaye Guèye doit maintenant se retirer, pour aller se reposer paisiblement. Mais selon toute vraisemblance, le 1er Tigre de Fass est loin de vouloir se retirer de la lutte. Il pose une condition. Laquelle ? « Comme je l’ai toujours dit, je vais me retirer lorsque Gris sera Roi des arènes », déclare-t-il, dans une interview qu’il a accordée à Sunu Lamb il ya quelques jours. « Et ça passe inévitablement par une victoire éclatante contre Balla Gaye 2 », reprend l’ancien lutteur convaincu « qu’après, plus personne ne pourra s’opposer à notre combat contre Bombardier ».



Gris Bordeaux a ainsi une mission commando à accomplir. Parce que battre Balla gaye 2 n’est pas chose aisée. Le fils de Double Less a des qualités à revendre. Mais le Lion de Guédiawaye est obligé à tout prix de vaincre pour ne pas disparaitre. Il n’est visiblement pas prêt à faciliter la tâche au 3eme tigre de Fass. Ce qui fait dire que Gris Bordeaux est déjà en face d’un premier très gros obstacle.



L’autre chose, c’est que même si Gris Bordeaux prend le dessus sur Balla Gaye 2, il n’est pas trop sûr qu’il va hériter du Roi des arènes, Bombardier ou Eumeu Séne. Détenteur du titre suprême de la lutte, Bombardier est la cible de tous les VIP. Pour réussir à le croiser, plusieurs paramètres seront à coup sûr mis à contribution. Cela ne veut tout de même pas dire que Bombardier refusera d’en découdre avec Gris Bordeaux en cas de victoire sur Eumeu Séne.



Cependant, pour diverses raisons, le chef de file de l’écurie Mbour, Bombardier, pourrait préférer le protégé de Mbaye Guèye aux autres adversaires potentiels.





Source : Sunu Lamb

