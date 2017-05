Fait inédit ! Quand Me Moussa Diop s’octroie les bus de DDD pour son meeting politique Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 14:01 | | 0 commentaire(s)| Samedi dernier, Me Diop a mobilisé des centaines de bus de la société qu’il dirige pour aller vanter les réalisations du régime de Macky Sall à la place de la Nation. Ces bus de DDD ont été loués à Alliance Générationnelle/Jotna dont il est le président. Ainsi, dans le contrat (document ci-dessous), c’est Moussa Diop qui est en même temps bailleur et locataire. On ignore le montant de cette location, mais elle a causé des désagréments pour les usagers surtout pour les abonnés.





