Fally Ipupa : Il raconte ce qu’il a enduré avec Koffi Olomidé

C’est connu, Fally Ipupa de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba a fait ses classes au sein du quartier Latin de Koffi Olomidé, avant de se séparer de son mentor. Selon le site culturebene, Fally révèle qu’il s’est retiré du groupe de Koffi à cause du mauvais caractère de son mentor.



Le média en ligne continue en affirmant que Fally supportait mal les mauvais traitements du Boss. « Quand j’étais avec le groupe, il était un homme méchant, il nous gouvernait comme un général, tout comme son surnom le général. Mais aujourd’hui il a changé ».



Par ailleurs, après son départ, Koffi Olomidé conscient du talent de son poulain, aurait tenté de le récupérer sans succès.Aujourd’hui, les deux artistes entretiennent de bonnes relations : « Il est comme un père pour moi et même la semaine dernière je tenais un concert à Kinshasa et il est monté sur scène » a déclaré Fally.







