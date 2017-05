Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fally Ipupa revient sur "la tension" entre Eto’o et lui concernant Nathalie Koah Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 00:49 | | 0 commentaire(s)| L’on se souvient encore de l’épisode Nathalie Koah et Eto’o qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive, l’été 2014. Une affaire dans laquelle l’artiste congolais Fally Ipupa avait aussi été associé.

En effet, des photos de lui et Nathalie Koah, couchés intimement dans un lit, circulaient sur la toile. Selon plusieurs sources, c’est à la suite de cette affaire, que les relations entre Fally et le footballeur Eto’o Fils se sont refroidies.

Récemment, Fally Ipupa et Samuel Eto’o fils se sont rencontrés au Cameroun, où ils ont fumé le calumet de la paix. Les images de cette réconciliation ont été vues sur plusieurs réseaux sociaux.

Présent en ce moment, sur les bords de la lagune Ebrié, Fally Ipupa, était samedi dernier, invité dans l’émission « Rien à cacher » de l’animateur Yves de MBella, sur Radio Nostalgie. La star congolaise est revenue sur le sujet.



Pour El Maravilloso, il n’y a pas lieu de parler de réconciliation. » Il n’y a jamais eu de guerre, donc on ne peut pas parler de réconciliation. La tension qui a été entretenue ne l’a été que sur le Net. Les photos qu’ils ont publié ne sont pas de moi. C’est un grossier montage. l’Internet est venu pour faire évoluer la bêtise. Moi je ne me mets pas à poils comme ça et puis dire à une fille de me prendre en photo, pour quel but ? Quand tu cliques sur Fally, le nombre de bêtises qu’on m’attribue est énorme. Moi je ne rentre pas dans ces conneries-là… » explique Fally Ipupa, pour mettre fin à cette histoire qui avait fait le buzz.



afrk.mag





Accueil Envoyer à un ami Partager