Fanaye: un conducteur de Jakarta tué dans un accident lors d'une caravane de BBY

Un conducteur de moto Jakarta âgé de 36 ans, est mort dans la collision entre sa moto et un véhicule 4x4, lors d’une caravane de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle), samedi, à Fanaye, a appris l’APS.



Le choc a eu lieu aux environs de 18 heures et la victime est décédée sur le coup, tandis que son accompagnant, grièvement blessé, a été évacué à l’hôpital de Ndioum.



L’homme décédé conduisait la moto, et c’est à hauteur d’un virage que l’engin a été heurté de plein fouet par une voiture 4×4 qui roulait en sens inverse.



Il était âgé de 36 ans, marié et père de cinq enfants. Cet accident tragique a plongé Fanaye dans l’émoi et la consternation.