Farba Ngom- Abdoulaye Daouda Diallo, la guerre totale !

C'est la guerre ouverte entre Abdoulaye Daouda Diallo et Farba Ngom. En effet, se prononçant sur ses démêlées avec la police, le député -maire des Agnams avait laissé entendre qu' "un ministre de l’Intérieur ne doit pas utiliser sa position pour écraser ses adversaires". Une affirmation à peine voilée, mais perçue comme une attaque dirigée contre Abdoulaye Daouda Diallo, dont les partisans n'ont pas perdu du temps pour apporter la réplique.



Sous la conduite de Hady Sidy Bâ, les "Amazones de l'Apr" de Podor " font remarquer que Farba Ngom a franchi le rubicon, même s'il a habitué les Sénégalais à des agissements inutiles et farfelus".



Au député-maire des Agnam, elles demandent de revenir sur terre, car "ce n'est pas avec le ministre de l'Intérieur qu'il va jouer au ping-pong parce qu'ils ne pratiquent pas le même sport".



Ainsi, rappelant le parcours du locataire de la place Washington, ces femmes apéristes de Podor, de déclarer : "Que Farba comprenne, une fois pour toutes, que le seul souci ou agenda supposé du ministre de l'Intérieur, est la réussite de Macky Sall".



En définitive, elles se disent convaincues qu'en soutenant être pris pour cible, rien que pour se faire entendre du président de la République, le député-maire des Agnams par "son comportement et son agissement, fait du Président une cible facilement attaquable".



(Source: L'Observateur)