Farba Ngom, Abdoulaye Makhtar Diop, Moustapha Cissé et Abdou Mbow dans le maquis

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 07:44 | | 0 commentaire(s)|

Libération révèle en exclusivité que Abdoulaye Makhtar Diop, l’un des Grand Serigne de Dakar, a été investi sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar. On retrouve sur la même liste Farba Ngom mais aussi Moustapha Cissé Lô. Libération dévoile pour ses lecteurs les premiers noms de la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar dirigée par le Premier ministre...



L’une des grosses révélations est la présence de Abdoulaye Makhtar Diop, l’un des Grands Serigne de Dakar. Il est sûr qu’il sera d’un grand apport pour la coalition au pouvoir à Dakar. Comme nous l’écrivions, la liste départementale de Dakar est dirigée par Amadou Ba, le ministre des Finances qui est, selon beaucoup de spécialistes, l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.



Abdoulaye Diouf Sarr, le maire de Yoff, figure sur cette liste départementale marquée par l’absence troublante du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye. Ce dernier a été complètement zappé de la liste départementale mais aussi de la liste nationale.



Sur cette même liste nationale figurent deux proches du Président de la République. En premier lieu, il y a Farba Ngom qui est un élément clé du dispositif présidentiel. Militant de la première heure, Farba Ngom a été de toutes les grandes batailles du départ de Macky Sall de l’Assemblée jusqu’à son élection comme Président de la République. Moustapha Cissé Lô est aussi sur cette liste nationale. Le président du Parlement de la CEDEAO y figure en même temps que Abdou Mbow député et responsable APR à Thiès.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook