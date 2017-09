Farba Ngom : "Aliou Sall a une double légitimité politique et intellectuelle"

Farba Ngom a pris la défense d’Aliou Sall qui vient d’être nommé comme Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation. Pour le député d’Agname, cette nomination n’est pas la résultante du fait que Aliou Sall soit le frère de Macky Sall.



« Les Sénégalais doivent savoir que Aliou Sall a une double légitimité politique et intellectuelle. S’il n’avait pas la compétence de diriger, il n’allait pas être nommé. A Guédiawaye, les gens voulaient qu’ils soient tête de liste. Mais, pour ne pas créer de problème, le président avait mis quelqu’un d’autre à sa place. Ils ont gagné largement en battant Malick Gackou. », a martelé Farba Ngom dans une interview accordée au journal L’AS.



Avant d’ajouter « En plus, il est le maire de la ville de Guédiawaye. C’est quelqu’un qui a la légitimité. Ce n’est pas parce qu’il est le frère du Président de la République, mais, sa légitimité. Il a été le frère de Macky Sall, avant que ce dernier n’accède au pouvoir. Aujourd’hui, s’il est nommé à ce poste, c’est parce que qu’il a la légitimité politique. Cela ne devrait pas faire l’objet de débat. Il a les compétences d’occuper quel autre poste.



Lors du premier Conseil de ministre du gouvernement Dionne 2, le président de la République a nommé le Conseiller en Planification, titulaire d’un Master en Administration publique, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou Niane.



Massène DIOP Leral.net







