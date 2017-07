Farba Ngom : "Matam est le titre foncier de Macky Sall "

(APS) - Le député responsable de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Matam, Farba Ngom a soutenu, lundi à Agnam Civol, que "Matam qui est un titre foncier de Macky Sall doit avoir le plus elévé pourcentage aux élections législatives du 30 juillet prochain".





"Tout le monde est conscient le département de Matam est le titre foncier du Président Macky Sall. Donc le seul but visé est d’obtenir, le jour des élections législatives, le pourcentage le plus élevé de tous les départements du Sénégal" a indiqué le mandataire de l’APR.



Le député de la 12e législature s’exprimait lors d’un meeting au terme d’une tournée de quatre jours dans les coins et recoins du département de Matam.



Saluant l’unité des responsables républicains "réunis autour de l’essentiel", Farba Ngom a souligné que "nous cherchons une majorité à l’Assemblée nationale sans laquelle il sera difficile au Président Macky Sall de gouverner le pays".



Il a en outre estimé que la tournée "a permis de sensibiliser les populations à aller retirer leurs cartes d’électeur et voter utile".



Farba Ngom a, à cet effet, indiqué que la commission itinérante mise en place par le gouverneur de Matam est "en train de sillonner les villages pour permettre aux populations de retirer leurs cartes d’électeur".