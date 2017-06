Farba Ngom, Samuel Sarr, Mouth Bane, Harona Dia dans le TOP 6 des personnalités les plus inﬂuentes de la vie politique

Farba Ngom, Samuel Sarr, Mouth Bane, Harona Dia dans le TOP 6 des personnalités les plus influentes de la vie politique





Ils ont de l’influence Qui sont les personnalités les plus influentes de la vie politique au Sénégal en ce moment. Nous avons dressé une liste. Le classement ne concerne pas les personnes qui occupent des fonctions dans le gouvernement, mais ceux qui sont à la périphérie des lieux de pouvoir.





Babacar Touré : l’homme de la censure CNRA



L’ancien homme fort de Sud communication, passé patron du CNRA, a gardé discrètement sa capacité d’influence dans le milieu politique. Il serait parmi ceux qui ont conseillé à il y a quelques années à l’ancienne première ministre, Mimi Touré, de ne pas se radicaliser contre le pouvoir alors qu’elle projetait d’aller en politique dans l’opposition. L’homme est régulièrement reçu au Palais. Il est écouté par le Président de la République et aussi il a les meilleures relations avec Alpha Condé, qui est son proche ami et qu’il fréquente depuis plus de quarante ans alors qu’il était étudiant en France. Il est également proche de l’actuel président, Ibrahim Boubacar Keita.





Farba Ngom : le « Belliqueux »



Il est devenu l’une des personnalités les plus en vue du régime de Macky Sall. L’homme n’est pas vraiment le belliqueux décrit par certains. Bien au contraire. «Il est l’une des personnes les plus consensuelles au sein de l’APR. A chaque fois que des responsables de l’APR se disputent, il est l’un des rares à intervenir. Il est loin des clichés décrits par les médias ». Ce proche du Président de la République fait partie du dernier cercle.





Mouth Bane : l’ami de Karim Wade



Certains peuvent le prendre pour un plaisantin, mais ce journaliste a été l’un des principaux artisans du premier regroupement de l’opposition. Il été l’un des premiers à prôner le rassemblement de l’opposition et une liste unique. Même si cette unité a volé en éclats. Cet ami de Karim Wade, - mais il aurait pris ses distances du fils de Wade - vient de lancer un quotidien et a jugé peu utile de se lancer dans la campagne des élections législatives.





Harona Dia : le milliardaire ami de Macky Sall



L’homme d’affaires est une des personnalités les plus influents au sein de l’Alliance pour la République. Ses séjours au Sénégal sont ponctués par de nombreuses audience qu’il accordent dans sa suite du Radisson de Dakar. Il essaie souvent de réconcilier les différents points de vue, de rapprocher les uns et les autres du Président de la République. Proche du Chef de l’Etat, il est également dans le proche entourage et était parmi les officiels lors de la visite d’Etat de Macky Sall en France.





Moustapha Diakhaté : l’indomptable



Celui qui a décidé de ne pas rempiler à son poste de député est parmi les parlementaires les plus influents. Proche du couple présidentiel, Moustapha Diakhaté travaille beaucoup dans l’ombre et règle beaucoup de problèmes politiques. Cet homme connu pour ses prises de position est parmi ceux qui sont les plus écoutés au sein du parti au pouvoir.





Samuel Sarr : le manœuvrier



L’ancien ministre de Wade a pris ses distances avec l’ancien président de la République. Il a encouragé ses camarades Farba Senghor et Pape Samba Mboup à prendre leurs distances du Pds et il est réputé proche de Aida Mbodj. Samuel continue à évoluer à la périphérie de la politique, mais reste très influent au sein de la famille libérale. Pendant une bonne partie de l’affaire Karim Wade, il a fait partie des rares qui ont tenu financièrement le Parti démocratique sénégalais.



Avec LE SOIR L’ancien homme fort de Sud communication, passé patron du CNRA, a gardé discrètement sa capacité d’influence dans le milieu politique. Il serait parmi ceux qui ont conseillé à il y a quelques années à l’ancienne première ministre, Mimi Touré, de ne pas se radicaliser contre le pouvoir alors qu’elle projetait d’aller en politique dans l’opposition. L’homme est régulièrement reçu au Palais. Il est écouté par le Président de la République et aussi il a les meilleures relations avec Alpha Condé, qui est son proche ami et qu’il fréquente depuis plus de quarante ans alors qu’il était étudiant en France. Il est également proche de l’actuel président, Ibrahim Boubacar Keita.Il est devenu l’une des personnalités les plus en vue du régime de Macky Sall. L’homme n’est pas vraiment le belliqueux décrit par certains. Bien au contraire. «Il est l’une des personnes les plus consensuelles au sein de l’APR. A chaque fois que des responsables de l’APR se disputent, il est l’un des rares à intervenir. Il est loin des clichés décrits par les médias ». Ce proche du Président de la République fait partie du dernier cercle.Certains peuvent le prendre pour un plaisantin, mais ce journaliste a été l’un des principaux artisans du premier regroupement de l’opposition. Il été l’un des premiers à prôner le rassemblement de l’opposition et une liste unique. Même si cette unité a volé en éclats. Cet ami de Karim Wade, - mais il aurait pris ses distances du fils de Wade - vient de lancer un quotidien et a jugé peu utile de se lancer dans la campagne des élections législatives.L’homme d’affaires est une des personnalités les plus influents au sein de l’Alliance pour la République. Ses séjours au Sénégal sont ponctués par de nombreuses audience qu’il accordent dans sa suite du Radisson de Dakar. Il essaie souvent de réconcilier les différents points de vue, de rapprocher les uns et les autres du Président de la République. Proche du Chef de l’Etat, il est également dans le proche entourage et était parmi les officiels lors de la visite d’Etat de Macky Sall en France.Celui qui a décidé de ne pas rempiler à son poste de député est parmi les parlementaires les plus influents. Proche du couple présidentiel, Moustapha Diakhaté travaille beaucoup dans l’ombre et règle beaucoup de problèmes politiques. Cet homme connu pour ses prises de position est parmi ceux qui sont les plus écoutés au sein du parti au pouvoir.L’ancien ministre de Wade a pris ses distances avec l’ancien président de la République. Il a encouragé ses camarades Farba Senghor et Pape Samba Mboup à prendre leurs distances du Pds et il est réputé proche de Aida Mbodj. Samuel continue à évoluer à la périphérie de la politique, mais reste très influent au sein de la famille libérale. Pendant une bonne partie de l’affaire Karim Wade, il a fait partie des rares qui ont tenu financièrement le Parti démocratique sénégalais. Massene Diop



Accueil Envoyer à un ami Augmenter la taille Diminuer la taille Partager sur facebook



Même Catégorie article < > Habib Thiam, Idrissa Seck, Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye, Mimi Touré : Que sont devenus les anciens PM du Sénégal ? Prévu pour 5 milliards FCFA, le budget des Législatives risque d'atteindre 16 milliards Anta Babacar Ngom Bathily, SEDIMA : « Je suis mariée, avec deux enfants et je suis DG d’une entreprise qui compte 780 collaborateurs »