Farba Ngom apporte sa réplique : «je ne suis en rien mêlé dans l’affaire qui oppose mon chauffeur à un policier»

Farba Ngom a réagi sur l’affaire de sa convocation au Commissariat suite à une histoire qui l’oppose à un policier. Le maire de Agnam dans L’Observateur, soutient qu’il n’est pour rien impliqué dans cette affaire qui oppose son chauffeur au policier.



Il indique que c’est son chauffeur qui a été reproché d’emprunter une voie non autorisée. Il dit n’être intervenu que pour s’opposer à Palla Mbengue qui filmait la scène.



Et soutient avoir déféré à la convocation après son passage à Ourossogui. Très virulent, Farba Ngom indique qu’un Ministre de l’Intérieur ne doit pas utiliser sa position pour écraser ses adversaires.



Farba Ngom se veut catégorique et martèle que des personnes font de lui, une cible pour atteindre le Président de la République.



Actusen.com