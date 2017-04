Farba Ngom convoqué à la DIC, le député ne serait toujours pas allé répondre

D’ailleurs, nous dit-on, c’est parce que nous sommes en fin de semaine que Farba n’a pu répondre à sa convocation, rendez-vous est donc pris pour lundi.



Pour rappel, le maire de Agnam avait déjà eu des bisbilles avec le préfet de Kanel, il n'y pas si longtemps et puis vendredi, il se serait à nouveau distingué en refusant d’immobiliser son véhicule sur le bas-côté pour céder le passage au cortège du Président de la République.



Affaire à suivre donc.





