Farba Ngom, éternel conspirateur contre Harouna Dia

La sortie malheureuse de Haymouth Daff par ailleurs, maire de Kanel s'explique par le souci d'une quête d'existence dans le landerneau politique du même département. Essayer de vouloir jeter l'opprobre sur la personne de Harouna Dia, est une entreprise savamment orchestrée par le griot attitré du Président Macky Sall.



Revendiquer une amitié avec un adversaire d'hier, relève de la fumisterie. Haymouth a la mémoire courte. M. le transfuge du Pds, à l'image de son allié de circonstance, Moussa Bocar Thiam, n'a jamais passé moins de deux heures de temps dans le salon à attendre son bienfaiteur natif de Wendou Bosseabe.



Le maire de Orkadiéré, jeune frère de Harouna et mandataire de l'APR du département de Kanel depuis Dekkal Ngoor, a toujours été le vainqueur de toutes les élections. Au même moment, tous les caciques du Pds avec leur puissance y compris toi, ont été battus à plate couture par ton jeune frère, Daouda Dia.



En son temps, Abdoulaye Wade n'avait pas hésité à vous remonter les bretelles jaunes bleues pour avoir perdu le département devant un jeune qui n'avait pas l'expérience politique requise. Au lendemain de votre cuisante défaite de 2012, vous, Haymouth, étiez le premier à venir pieds et mains vous confier à Harouna Dia, l'acte d'allégeance a été accepté par le responsable départemental de l'APR de Kanel, Daouda dia.



C'est normal pour quelq'un qui est un adepte de la trahison comme ce fut la cas avec Wade. En son temps, tu étais avec Ousmane Ngom. Haymouth, il faudra dire à ton ami du moment, que tu a été en France pour te faire soigner par celui que tu attaques aujourd'hui. Normal, j'allais dire, que de remercier ton griot qui a fui la tête de liste de Matam pour quémander un poste, des sinécures, des prébendes.



Un transhumant de ta trempe qui se nourrit de complots et de bassesses, peut essayer de jeter l'opprobre sur celui qui t'a sauvé la vie. Un intriguant de ta trempe veut manger à toutes les sauces: Farba Ngom en a. La mairie de Kanel attend plus d'un maire qui est manipulé par ses intérêts particuliers. Harouna Dia n'a pas tes expériences politiques basées sur la médisance, la calomnie, la trahison.



Demande donc à ton ami d'aujourd'hui, Farba de te donner du carburant et enveloppes pour que que tu puisses te rendre à Kanel, la population te réclame . Pour ce qui est de Moussa Bocar Thiam, je te demande d'aller réparer les forages de Ourossogui. Je lance un appel au Président de l'APR pour lui dire que tous les responsables sont mécontents des agissements de ton griot, qui ne feront que vous faire perdre la sympathie des populations. Demain il fera jour et le seul perdant, sera le parti.



PAPE DIENG, conseiller politique de Daouda Dia