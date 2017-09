Farba Ngom recadre Yakham Mbaye : "La Première Dame Marième Faye Sall ne mène pas un combat par procuration"

Farba Ngom prend la défense et le contre-pied de Yakham Mbaye qui a accusé Marieme Faye Sall et son entourage, d’être la cause de sa démission de l’Apr. "Il y a eu une tentative d’attenter à mon honneur, en me collant la paternité ou bien celui qui serait derrière un article de presse publié par L’As (samedi dernier) (…) Et pour dire clairement les choses, c’est Alioune Fall (journaliste) de la Fondation Servir le Sénégal, une très vieille connaissance, qui a eu à dire (à la Première dame Marieme Faye Sall, Ndlr) que c’est moi qui suis derrière cet article. Et ce n’est pas la première fois", a expliqué le journaliste dans un entretien avec l’Observateur.



"Je connais assez la Première Dame pour savoir que quelqu’un ne peux pas la mettre en mal avec une autre personne aussi facilement. Elle n’est pas du genre à se laisser influencer par qui que ce soit", recadre le député-maire des Agnam.



«Comme tout être humain, poursuit le griot du couple présidentiel, il peut arriver qu’elle ait des problèmes avec quelqu’un, mais elle les règles directement avec cette personne".



"Je ne l’ai jamais vue mener un combat par procuration. Elle est du genre à affronter les choses, à assumer ses responsabilités. Elle est aussi fidèle en amitié. La preuve, elle a gardé le contact avec tous les amis du Président. En résumé, elle a les mêmes qualités que son époux. Je pense que c’est d’ailleurs ça le secret de leur couple", confie ajoute Farba Ngom.