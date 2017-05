Farba Ngom répond à Aliou Sall : « Il n’y a pas de comploteurs au Palais. Macky Sall n’est pas facile à manipuler »

Pour Farba Ngom, le maire de Guédiawaye Aliou Sall doit se départir de la théorie du complot, car il il n’existe pas de comploteur au Palais et que le Président Macky Sall n’est pas une personnalité politique facile à manipuler.



Invité par Amadou Bâ aux Parcelles, Farba Ngom a répondu à Aliou Sall sur la RFM en ces termes : « Il n’y a pas de comploteur au Palais. Macky Sall est loin d’être facile à manipuler. C’est son idée. Même s’il y a des comploteurs, Macky Sall n’est pas manipulable. Macky Sall décide seul, même s’il a la capacité d’écoute. Macky Sall a une expérience politique énorme, le dernier mot lui revient »



Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, était revenu samedi 29 avril sur son investiture ratée comme tête de liste de « Benno » lors des législatives du 30 juillet à l’occasion d’une rencontre initiée par les militants de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer).



« Quand le Président m’a demandé de retirer ma candidature, je ne l’ai même pas laissé développer. Mais dès le lendemain, quand j’ai entendu ses faucons danser comme de petits diables pour fêter leur victoire, j’ai compris que tout cela n’était que le fait de comploteurs et je n’accepte pas de me défaire devant les comploteurs », avait déclaré le maire de Guédiawaye.