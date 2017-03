Farba Senghor: “La lettre de Wade brandie par Oumar Sarr, c'est du faux”

Farba Senghor, le chargé de la propagande du Parti démocratique sénégalais (Pds), ne croit pas en l'authenticité de la lettre attribuée à Abdoulaye Wade et lue hier, lors de la réunion du Comité directeur du Pds.



“La lettre brandie (hier) par Oumar Sarr et lue par Me El Hadji Amadou Sall au Comité Directeur du Pds, c'est du faux. Le Secrétaire général national du Parti, Me Abdoulaye Wade, m'avait lui-même dit, concernant la première lettre portant composition de la délégation du Pds faisant la tournée politique, qu'il ne l'avait pas signée. Et que c'était un faux”, déclare Farba Senghor dans les colonnes de “L'Observateur”.



Selon lui, “Oumar Sarr et son groupe sont devenus des faussaires”. “Et c'est malheureux qu'ils s'appuient toujours sur Me Wade pour pouvoir exister. Oumar Sarr est un bébé qui ne grandit jamais. Parce que cinq ans après avoir été à la tête du Pds, il devait être en mesure de s'imposer par lui-même. Mais on constate que chaque jour, il fait recours à Me Wade pour exister devant les militants. Cela démontre son incompétence. Même si Wade lui avait demandé d'écarter de hauts responsables du Pds, par souci d'unité et d'équité, il ne devait pas le faire. Le fait qu'il brandisse aujourd'hui une lettre de Me Wade l'enfonce davantage et démontre son incapacité à diriger le Pds, en l'absence de notre Secrétaire général national”, ajoute-t-il.