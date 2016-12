Farba Senghor : "Mamadou Lamine Keïta est un traître, il doit rendre son poste de député"

Le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keïta a annoncé hier, lors d'un meeting dans son fief qu'il avait décidé de rejoindre le président Macky Sall. L'ancien ministre responsable libéral justifie son soutien au Chef de l'Etat, par les réalisations faites par celui-ci depuis son accession au Pouvoir en 2012.



Au Pds, cette transhumance politique n'est guère une surprise. En tout cas, selon Farba Senghor qui qualifie son désormais ex-frère de "traître", c'était dans l'ère du temps. "Depuis plusieurs mois, en relation avec certaines personnes comme Abdoulaye Sow, Khafor Touré, on savait que Mamadou Lamine Keïta était sur le point de partir. Au Pds, il y a des responsables qui ne sont mus que par des intérêts personnels. Leurs seuls objectifs est de rejoindre les prairies beiges-marrons du Président Macky Sall. C'est de la traitrise", dénonce le chargé de la propagande du Parti démocratique Sénégalais.



Selon Farba Senghor interrogé par la Rfm, au vu de son silence et ses absences répétées aux différentes réunions, le poste de député qu'il occupe à l'Assemblée nationale, n'aurait jamais lui être attribué.



"Depuis presque un an, il Mamadou Lamine Keïta n'a pas mis les pied à la réunion du Comité directeur. Il devrait rendre le poste de député qu'il est en train d'assumer à l'Assemblée nationale parce qu'il a été élu sur nos listes. Mais, comme la politique politicienne est de vigueur à l'Apr, il a du avoir des assurances. Car si le droit a été dit, Mamadou Lamine Keïta devrait quitter ou le Pds devrait le faire quitter de son poste à l'Assemblée nationale", dit-il.