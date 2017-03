Farba Senghor: "Nous allons rassembler tous les mécontents du Pds"

Exclu du Pds à l'image de son compère Pape Samba Mboup, Farba Senghor n'entend pas pleurnicher pour obtenir une grâce. Au contraire. Il déclare: "On ne fera pas d'appel, on va se battre à l'extérieur et rassembler les mécontents de la gestion du coordonnateur national Oumar Sarr". En réalité, si l'on en croit Farba Senghor, c'est l'héritage de Wade qui est en jeu et "Karim Wade cherche un béni oui-oui pour lui chauffer le fauteuil jusqu'à son retour. Il a su écarter tous ceux qui pourraient le gêner dans ses ambitions politiques".



D'après lui, Wade fils par qui tous les malheurs du Pds sont arrivés, ne lui pardonnera jamais son refus de rejoindre la Génération du Concret. Pour Farba Senghor, Oumar Sarr est "un trotskyste" qui est en train de leurrer Abdoulaye Wade. Tirant à boulets rouges, il indique que le coordonnateur national du Pds s'est allié avec le fils "d'anciens ennemis du président Wade des années 70" au détriment des vrais fils de ce dernier.



Pour preuve, dira-t-il, Me Amadou Sall est un ancien militant du Rnd de Cheikh Anta Diop alors que Oumar Sarr lui même, est un trotskyste et Bakhao Diongue, est une socialiste qui a transhumé au Pds au lendemain des événements de la Bourse du travail de 2002. Convaincu que tout cela est une manœuvre de Karim Wade, Farba Senghor indique dans la foulée qu'ils ne sont pas les seuls à subir les manœuvres de Karim Wade dans son dessein "satanique".



D'après lui, même Me Madické Niang et Samuel Sarr sont écartés et c'est ce qui justifie d'ailleurs leur mutisme depuis un certain temps. Par ailleurs, ce qui indispose l'ancien ministre sous Wade, c'est le fait de n'avoir été mis au courant de leur exclusion que par voie de presse. "Nous n'avons jamais été entendus ni convoqués", a-t-il dénoncé avant d'indiquer que "pour l'heure, il urge de rassembler tous les mécontents de la gestion du coordonnateur national adjoint et d'aller en coalition avec les autres partis", a-t-il relevé.



L'As