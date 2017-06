Farba Senghor, coordonnateur du mouvement "Mbolom Wade":" Je ne reconnais plus Abdoulaye Wade..." Exclus du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) Farba Senghor et son compagnon d'infortune, Pape Samba Mboup font aujourd'hui bande à part et ne ménage pas dans leurs propos, leurs anciens camarades de parti. A la guerre comme à la guerre !

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2017 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook