Farba Senghor et Pape Samba Mboup déclineront leur feuille de route ce 8 mai

Samedi 6 Mai 2017

Au moment où les leaders de l’opposition affûtent leurs armes, à l'instar de ceux de Benno Bokk Yakkar, les bannis du Pds ont, semble-t-il, trouvé leur voie. Pape samba Mboup et Farba Senghor tiendront en effet, une conférence de presse le lundi 8 mai, dans l’après-midi.

Objectif : décliner leur feuille de route à la suite de « leur exclusion définitive du Pds » et les contours de la coalition ‘’Mbolom w.a.d.e’’.



libération

