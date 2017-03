Farba Senghor: «...sinon, on sera obligé de réfléchir afin de savoir ce qu'on va faire.»

Chargé de la propagande du Pds, Farba Senghor confirme : un groupe de libéraux, qui se considèrent comme «authentiques», s’est réuni lundi dernier chez Pape Samba Mboup. Il justifie : «Le Pds est en péril et il faut le sauver. Il y a une grande menace que le parti soit récupéré par les trotskistes.» «Les trotskistes» ? Aucun mystère pour l’ancien ministre de l’Agriculture, il s’agit d’Oumar Sarr et ses proches de la direction du Pds. «Ils sont venus d’autres partis, du Plp, du Rnd, comme Amadou Sall. Toutes les dérives d’Oumar Sarr, on ne peut pas les énumérer, parce qu’il est coupé du Pds depuis 5 ans. Il manque d’entregent. Il ne sait pas collaborer avec les gens.»

Farba Senghor brandit sa preuve : «Depuis un certain temps, de hauts responsables du Pds, dont je fait partie, se réunissent régulièrement pour discuter de la riposte à apporter au coordonnateur, qui a écarté beaucoup de nos responsables et qui, également, est en train de gérer d’une manière solitaire le Pds.»

Les frondeurs veulent freiner le coordonnateur du Pds. «Il s’agit d’abord de sauver le Pds, de (préserver) l’œuvre de Me Abdoulaye Wade et de sauver son fils, parce qu’on s’est rendu compte qu’Oumar Sarr a pris en otage Karim Wade. En fait, il se sert de lui pour s’imposer auprès du secrétariat général national», accuse l’ancien ministre. Qui espère que l’ancien chef de l’État interviendra en leur faveur «pour reprendre tout et le mettre entre les mains de ceux qui détiennent la majorité (dans le) parti». «Sinon, prévient-il, on sera obligé de réfléchir afin de savoir ce qu'on va faire.»

