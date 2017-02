Fashion Week : quand les stars font des flops mode !

Avis aux aficionados de mode : la Fashion Week de Paris démarre dès aujourd’hui ! L’occasion de se faire une première idée des tendances de l’hiver prochain, mais également de croiser toute la planète people dans notre chère capitale.



Mais justement, si les stars adorent se montrer en front row des plus grandes marques, certaines ont tendance à se démarquer… Avec des flops mode. Looks carrément too much, parfois disproportionnés ou même véritables fautes de goût, les stars sont elles aussi victimes de la mode.



De Kim Kardashian qui n’a décidément jamais peur d’en faire trop en passant par sa demi-soeur, Kylie Jenner, qui a volé le look de Britney Spears dans les années 90, découvrez les pires flops des stars pendant la Fashion Week.



