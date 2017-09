Fass s’excuse auprès de Luc Nicolai après le retard de Gris Bordeaux Après le face-à-face raté entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, à cause du grand retard de ce dernier, l’écurie Fass a tenu à présenter ses plates excuses au promoteur Luc Nicolai. C’était hier (dimanche), au domicile de Tapha Guèye, en présence de Mbaye Guèye.

Pour présenter sa nouvelle plateforme qu’il compte expérimenter lors du combat Balla Gaye 2/ Gris Bordeaux, du 1er janvier 2018, Luc Nicolai avait convoqué une rencontre, mardi dernier, entre les deux lutteurs, dans un hôtel de la place. Mais le 3e Tigre de Fass, à qui on avait pourtant envoyé le billet d’avion Espagne-Dakar-Espagne afin qu’il soit présent, a trouvé le moyen d’accuser un retard de deux heures de temps.



Ne pouvant plus l’attendre, Balla Gaye 2 avait tout simplement quitté les lieux. C’était le fiasco de ce qui était parti pour être un événement de taille dans l’arène.



Trouvant la faute assez grave, l’écurie Fass a tenu à présenter ses excuses au promoteur.



Voilà comment Mbaye Guèye a effectué le déplacement, hier, au domicile de son frère Moustapha Guèye, en présence de Luc Nicolai.



Actuellement en préparation en Espagne, Gris Bordeaux a été joint par téléphone par Tapha Guèye. Le leader de l’écurie Fass s’est réjoui de l’initiative prise par Fass, a réitéré ses excuses auprès du promoteur et a dit sa ferme décision de collaborer avec Luc, pour la réussite de sa nouvelle plateforme.



Sunu Lamb

