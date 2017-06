Fatick: 4 personnes tuées dans une collision entre un bus et un "7 places"

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|

Quatre morts sur le coup dont une femme et trois hommes, cinq blessés dont quatre grièvement. C’est le bilan d’un accident d'une rare violence qui s'est produit hier matin, aux environ de 9 heures, à hauteur du village de Tournal Nonane, à 5 Km à l'Est de la commune de Fatick.



Une collision entre un bus immatriculé Dk 3056 AG en provenance de Kaolack et un véhicule communément appelé 7 places, immatriculé LG 9716-A en provenance de Fatick, est à l’origine du drame.



Alertés, les éléments de la 32e compagnie de la Brigade nationale d'incendie et de secours se sont très vite rendus sur les lieux pour procéder à l’évacuation des blessés et les corps sans vie au Centre hospitalier de Fatick, rapporte Le Quotidien.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook