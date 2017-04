Fatick: Encore un incendie dans la Commune de Ourour, ce samedi 15 avril Le cycle des incendies se poursuIt mystérieusement au Sénégal et le dernier en date, est celui d’un village situé dans la commune de Ourour dans la région de Fatick, qui a causé d'importants dégâts matériels ce samedi, notamment du fait du retard des éléments des sapeurs-pompiers de Gossas tombés en passe d’essence.





Apres, les marchés Zinc de Kaolack et HLM de Dakar, le Fora de Diamaguène, la station de l’hydro-base à Saint-Louis, des hectares dans la forêt de Linguère et récemment, le Daaka de Medina Gounass, les incendies se poursuivent sur le sol sénégalais.



En effet, la commune d’Ourour situé dans la région de Fatick, a été hier le théâtre d’un vif incendie, renseigne sud Fm. Avant que les sapeurs-pompiers de Gossas, qui étaient en panne d’essence, n’arrivent sur les lieux, les flammes avaient déjà causé d’importants dégâts matériels.



Quatre maisons ont été ravagées, 6 béliers et deux chevaux, des semences et des vivres réduits en cendres. C’est d’ailleurs les soldats du feu de Kaolack qui ont pu joindre les lieux, à temps ou presque, pour circonscrire le feu.



