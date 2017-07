Fatick: Les élèves et étudiants républicains recadrent Cheikh Kanté

N’eût été sa fortune, il devrait être le plus mal aimé de la planète. Lui, c’est Cheikh Kanté qui, malgré tout ce qu’il dégaine, est l’homme politique le plus critiqué de Fatick. Après les proches de Mbagnick Ndiaye et le ministre Matar Bâ, c’est au tour des élèves et étudiants républicains de le rappeler à l’ordre.



Lors d’une conférence de presse, le mouvement des élèves et étudiants républicains a fustigé la mise sur pied de deux comités électoraux au sein de la commune. Aussi, il demande au président de la République de prendre toutes les mesures nécessaires pour rappeler à l’ordre le «Docteur» Cheikh Kanté et ses alliés, pour leur exiger de se joindre aux mandataires légaux de la coalition Benno Bokk Yakaar.





Les Echos

