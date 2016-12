Fatick : Les jeunes apéristes descendent Macky Sall Le torchon brûle entre le président Macky Sall et les jeunes de l’Alliance pour la République (APR) de Fatick. Ces derniers qui sont sortis, hier, en masse dans la rue pour brûler des pneus et barrer la route nationale ont dénoncé la politique de leur leader qui, selon eux, consiste à faire la part belle aux transhumants au détriment de ses camardes de parti

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2016 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon les jeunes de l’Alliance pour la République (APR) , en 4 ans, le chef de l’Etat n’a rien fait dans leur localité. Ils ont fustigé également le taux de chômage très élevé dans leur région.



«On est en train de brûler des pneus et de barrer la route pour se faire entendre par Macky Sall. Nous sommes là depuis 2009 pour accompagner Macky Sall à accéder au pouvoir. Après tant de guerre, on n’a pas réussi à avoir des responsables au niveau du gouvernement. Et on n’en a marre. Macky Sall doit parler avec nous», peste Adama Guèye, porte-parole des jeunes.



Très remonté contre leur Secrétaire général de parti, un autre jeune de renchérir : «Nous, c’est surtout le problème de l’emploi des jeunes qui nous inquiète. Après 4 ans de pouvoir rien n’a changé. Et pourtant nous avons tout fait pour lui, regardez le Haut conseil des collectivités territoriales, aucun jeune de Fatick n’a été coopté, la Fonction publique, on n’a des problèmes pour intégrer et pourtant nous avons des diplômes et des métiers. On a l’impression que c’est les transhumants qui sont privilégiés».



WALFnet

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook