Fatick : Un camion transportant 146 kg de chanvre indien intercepté

Tout est parti d’une information que la compagnie a reçue le dimanche 14 mai, a rappelé le capitaine Bassirou Seck, le commandant de ladite compagnie. Selon lui, cette information faisait état de la présence d’un camion sénégalais en provenance du Mali qui transportait du chanvre indien.



Suite à ce renseignement, dit-il, un dispositif de contrôle a été mis en place à Mbar, dans la circonscription du poste de gendarmerie de Colobane (Gossas). "Nous avons effectivement contrôlé ledit camion qui transportait à bord 146 kg de chanvre indien", a indiqué le capitaine Seck à la presse.



"Au total, il y a quatre personnes qui sont arrêtées, dont le chauffeur, son apprenti, le propriétaire et son acolyte’", a-t-il signalé. Il a précisé que les mis en cause "sont tous de jeunes Sénégalais". Âgés entre 25 et 30 ans, ils sont placés en garde-à-vue, à la brigade de gendarmerie de Colobane (Gossas), renseigne un site internet.