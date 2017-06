Fatick : la case de santé de Poukham rénovée grâce à la Fondation Servir le Sénégal

(APS) - La Fondation "Servir le Sénégal" a financé la rénovation et l’équipement de la case de santé de Poukham, un quartier périphérique de la commune de Fatick, pour un montant de 2 millions de francs CFA, a appris l’APS, mardi.



’’Ce financement d’un montant de 2 millions de francs CFA a permis la rénovation et l’achat d’équipements médicaux’’, a confié à des journalistes la matrone de la case de santé de Poukham, Selbé Diouf.



Cet appui financier a permis d’entreprendre des "travaux de carrelage, de rénovation de la salle d’attente et du mur de clôture de la case, mais aussi l’achat de draps et de médicaments", s’est-elle réjouie.



"Nous avions pu aussi amener l’électricité et améliorer la fourniture en eau de la case de santé qui, par le passé, n’avait pas accès à ces services’’, a-t-elle ajouté.



Situé à la périphérie de la commune de Fatick, le quartier Poukham compte environ 800 à 1000 habitants. La case de santé avait été construite en 2006.