Fatick : un camion malien tue 3 personnes et fait 8 blessés La liste macabre sur nos routes continue de s’allonger. Un accident mortel s’est produit la nuit dernière à l’entrée de Fatick sur la route nationale n°1, aux environs de 23 heures.

Le bilan est lourd puisqu’il 3 personnes dont une en cours d’évacuation ont perdu la vie. 8 autres personnes ont eu plus de chance. Ils s’en sont tirées avec des blessures. Ces blessés et les corps sans vie ont tous été évacués à l’hôpital régional de Fatick par les sapeurs-pompiers de la capitale administrative du Sine.

Tout est parti d’un camion malien qui a heurté des voyageurs qui attendaient au bord de la route le dépannage de leur véhicule de transport, un bus, qui venait de la Casamance.

Cet énième accident mortel appelle, encore une fois, à la prudence et au respect des codes de la route.

