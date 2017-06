Fatimé Raymonne Habré (2ème partie) : «Feu Serigne Mansour Sy Borom Daradji nous manque. Hissène Habré est actuellement malade»

Fatimé Raymonne Habré aurait pu choisir un médiat occidental pour faire le bilan du procès du Président Hissène Habré après 17 ans de galère et de privations. Mais, l’ex Première dame, en exil au Sénégal depuis 1990, a accepté l’invitation de leral.net pour décrypter en grand format un méga procès médiatique avec Leral.net en exclusivité. Dans la deuxième partie de cette grande interview, Fatimé Raymonne Habré commentant toujours le verdict du 27 avril 2017 en dernier ressort de la chambre d'assises d'appel des Chambres africaines extraordinaires (CAE) qui a condamné définitivement son mari Hissène Habré à la perpétuité, revient en long et en large sur le financement du procès et sur la posture des autorités sénégalaises dans cette affaire de Abdou Diouf jusqu'à Macky Sall. Fatimé Raymonne Habré a aussi fait des révélations sur la détention du Président Habré maintenant que les CAE ont disparu. Enfin, elle a aussi tenu à rendre un hommage émouvant à Feu Serigne Mansour Borom Daradji et aussi montré son admiration pour la Première dame Marième Faye Sall. Hissène Habré ou le Décryptage d’un procès sur commande. », c’est encore sur Leral.TV version grand format. Entretien…



