Fatou Diome : « je n’ai pas peur de Marine Le Pen, c’est elle qui a peur de moi »…Vidéo

Il y a quelques jours, Fatou Diome était l’invitée de Mouloud Achour dans l’émission « Le Gros Journal ». Installée sur la place de la République au côté du présentateur, l’écrivaine franco-sénégalaise comme à son habitude, n’a pas mâché ses mots.



Alors que le présentateur l’interrogeait au sujet de Marine Le Pen, l’écrivaine lui a offert l’une des répliques les plus inattendues, au point où Mouloud Achour fut très ému.



« Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas? », lance Mouloud Achour. « Je n’ai pas peur d’elle, c’est elle qui a peur de moi », lui réplique spontanément l’auteure du « Ventre de l’Atlantique ». Une réponse qui a eu pour effet, de déclencher l’hilarité du journaliste.



Pris par un fou rire qui oblige son invitée à interrompre son intervention, le journaliste parvient tout de même à glisser « La punchline de ouf! ». Pendant ce temps, Fatou Diome persiste à vouloir donner des explications sur le sens de sa phrase. Très sagement, elle explique en livrant une leçon de tolérance.



« Vous savez, le rejet a toujours peur de l’amour », commence-t-elle. « L’amour est plus fort que la haine et la culture est toujours plus forte que l’ignorance. Je crois en une France lumineuse qui se battra toujours pour ses valeurs parce que c’est pour ça que je la respecte », continue Fatou Diome en évoquant les valeurs et la culture françaises.



Devant un Mouloud Achour, visiblement ému, Fatou Diome arrive à la conclusion de son intervention à travers une belle affirmation: « Donc, les sectaires ils ont peur de moi, parce que moi je les revendiquerai toujours comme mes frères et sœurs ».



Il faut dire que les propos de Fatou Diome ont fortement inspiré les internautes qui l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont salué le franc-parler de cette dame et surtout de sa remarquable conviction.