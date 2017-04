Fatou Diome: « l’Afrique n’est pas pauvre, on l’appauvrit, l’Afrique n’a pas besoin d’aide mais de respect »

Il y a quelques jours, l’écrivaine franco-sénégalaise Fatou Diome était l’invitée de TV5 Monde. Pendant l’entretien, le journaliste lui demande quel est le regard qu’on porte sur l’Afrique ou que l’on a porté sur l’Afrique? Ça vous blesse aussi par moment? De manière spontanée, Fatou Diome a répondu :



« Ça me blesse et en même temps ça me donne un sourire ironique. L’Afrique n’est pas pauvre, on l’appauvrit. L’Afrique n’a pas besoin d’aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières, les ressources qui viennent d’Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, les Africains n’auraient pas besoin d’aide. Avoir un pays qui a du pétrole, de la bauxite, de l’uranium et tout ça, qui fait la fortune de l’Occident.



Au lieu de piller l’Afrique, travaillons donc en partenariat avec l’Afrique, en solidarité avec l’Afrique et dans un respect mutuel. A ce moment là, l’aide humanitaire ne sera plus là pour soigner la conscience des Occidentaux. Mais l’aide humanitaire sera devenue inutile et même indigne parce qu’on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l’Afrique n’est pas pauvre, on l’appauvrit, l’Afrique n’a pas besoin d’aide mais de respect ».



Des propos de Fatou Diome qui ont été largement commentés et approuvés par les internautes africains. Il faut dire que la Franco-sénégalaise a su une fois de plus dire avec toute la finesse et la lucidité ce que l’Afrique veut aujourd’hui. Il est clair que l’Afrique est un continent immensément riche qui n’a pas besoin d’aide mais du respect de ses ressources, du respect sur l’exploitation de ses ressources.



Le Roi du Mbalakh, Youssou Ndour, lui emboîtera le pas, n’avait pas dit le contraire lors d’une émission à France 24. Il tonne : « la France a besoin des Africains comme les Africains ont besoin de la France. Svp…Arrêter vos discriminations, le monde a besoin de s’unir ».

