Fatou Diouck, Championne d'Asie et meilleure joueuse de la Ligue des Champions La capitaine de l’équipe nationale du Sénégal de volley-ball, Fatou Diouck, sacrée mercredi championne d’Asie des clubs avec son club thaïlandais Suprême VC, a reçu, cerise sur le gâteau, le titre de "meilleure joueuse" du tournoi de la Ligue asiatique des clubs champions, a appris l’APS.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

Fatou Diouck, "meilleure joueuse" du championnat thaïlandais de volley-ball, ajoute ainsi à cette première récompense, le titre de "meilleure joueuse" du tournoi de la Ligue asiatique des clubs champions, déroulé au Kazakhstan et à l’issue duquel, son club, Suprême VC, est venu à bout des Japonaises de Springs (3 sets à 1).



Native de Rufisque, Faou Diouck a réussi de bonnes statistiques, compte non tenu de sa forte présence sur le terrain durant le tournoi, une performance d’ensemble qui lui a valu d’être désignée "meilleure joueuse" de la Ligue des champions d’Asie, une consécration pour une joueuse dont cette saison est la première en Thaïlande.



Fatou Diouck est devenue par la même occasion, la première joueuse de volley-ball africaine à remporter un titre de championne d’Asie des clubs et à être désignée MVP de cette compétition

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook