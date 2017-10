Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fatou Niang, Directrice générale adjointe de SOPASEN (les dirigeantes sénégalaises le plus influentes) Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 10:01 | | 0 commentaire(s)| Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l’économie du continent et méritaient un coup de projecteur.

Malgré les remarques sexistes des membres de l’équipe de management, Fatou Niang a travaillé dur pour connaître le secteur de la pêche sur les bouts de doigts.



Elle a démarré sa carrière professionnelle en tant que jeune attachée commerciale à Amerger Casamance en 1994. Presque dix ans plus tard, à force de motivation, de détermination et de soif de réussir, elle devient directrice générale pour restructurer cette entreprise.

Après le départ de son seul soutien masculin, le directeur général, l’entreprise est rachetée par un groupe international, S.A Eduardo Vieira. Fatou Niang a dû apprendre l’espagnol, l’italien mais aussi l’anglais pour se mettre à niveau, sans oublier les cours de gestions dans le but d’approfondir ses connaissances.

En 2009, l’opportunité de diriger une deuxième entreprise du groupe se présente à elle. Fatou Niang se retrouve à la tête de Senevisa, une société presque en faillite. Elle a su relever le défi. Mais à l’âge de 45 ans, elle décide de changer de cap pour profiter de sa famille.

Fatou Niang poursuit sa carrière au sein de Sopasen et est vice présidente du groupement des armateurs et industriels de la pêche dans son pays d’origine à 47 ans.



Source Into The Chic





