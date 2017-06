Fatou Sagna Sow, la coordonnatrice du Mouvement d'Emmanuel Macron au Sénégal, affiche ses ambitions

Le mouvement la République en Marche, formation politique d’Emmanuel Macron qui l’a porté à la tête de l’Etat français, se dit satisfait des résultats des législatives françaises.



Selon sa coordonnatrice au Sénégal, Fatou Sagna Sow, leur mouvement a eu 350 députés et le règle de la parité a été bien respectée. Et le Sénégal est la 9e circonscription de ladite structure avec déjà, un député.



Faisant face à la presse ce mercredi, ce mouvement entend montrer aux Français vivant au Sénégal, qu'il existe et a pour objectif majeur, d’amener les Français aux urnes.



Car, soutient-elle, lors des législatives passées (11 et 17 juin 2017), le mouvement a noté un taux d’abstention important.



Elle promet que leur structure fait de la politique autrement, leur mouvement refuse de s’enfermer du côté de la gauche ou de la droite mais posera des projets à réaliser pour le bien-être des Français. Tout en se disant satisfaite du partenariat Sénégal-France.