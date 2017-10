Fatou Show Camara : "Yaya Jammeh, c'est de l'histoire ancienne, c'est maintenant à Adama Barrow de jouer" Au micro de leral.net en marge du forum sénégalo-gambien, la journaliste Fatou Camara plus connue sous le nom de Fatou Show a évoqué le départ de Yaya Jammeh ainsi que les perspectives de la Gambie avec Adama Barrow.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi, il était convenu que le Président du conseil d'administration (Pca) du groupe Yavuz Selim Sa, Madiambal Diagne, et la direction de ladite structure, rencontrent le ministre de l’Intérieur, Aly NGouille Ndiaye, et son collègue de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam. Mais, la rencontre s’est tenue sans ce dernier.

Madiambal Diagne et Cie n’ont pas apprécié ce faux bond. «Nous avons eu à regretter l'absence du ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, avance le Pca du groupe scolaire. Il a été la personne qui était la plus avancée sur ce dossier Yavuz Selim. Il a reçu les différentes parties. Il a fait toutes sortes de déclarations sur ce dossier. Au moment où il était question de recevoir l'administration de l'école, il ne s’est pas présenté pour évoquer un agenda.»

Madiambal Diagne estime qu’une telle chose n’est pas pour faciliter la recherche de solution de sortie de crise. Il martèle : «Nous l’avons regretté. Nous avons estimé que c'était une absence inconvenante et regrettable qui nous rend perplexe quand a une volonté de sortie de crise, comme cela a été annoncé.»

Mamadou Salif DIENG (SENEWEB)



