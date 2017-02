Fatoumata Diouf Samoura SG Fifa sur le bureau de Dakar: "il ne sera pas seulement une boîte aux lettres"

« J’étais surtout venu annoncer officiellement une bonne nouvelle avec l’ouverture imminente du bureau régional de la FIFA à Dakar. J’en ai parlé hier (lundi) avec le Premier ministre du Sénégal et l’Etat est engagé à accompagner cette installation », a dit la secrétaire général de la Fifa Fatima Diouf Samoura.



« Avant les réformes, on avait quatre bureaux en Afrique, suite à la réorganisation celui de Dakar sera ouverte avec un staff comprenant un directeur, un directeur technique, un chargé du marketing et un chargé de l’audit conformité, entre autres », souligne la SG de la FIFA avant de dire que « ce bureau verra le jour avant la fin du second semestre de 2017 et Dakar a été choisi pour des raisons de commodités ».



La SG de la FIFA a exprimé "toute l’attente" de l’instance mondiale relativement à ce bureau régional prévu à Dakar, qui "ne sera pas seulement une boîte aux lettres, mais un lieu d’extension des responsabilités de l’administration au niveau de la FIFA, en charge de mettre en place entre autre le programme Forward".



Selon Fatima Samoura, le nouveau programme Forward de la Fifa consiste à multiplier par 4 les revenus à attribuer aux différents programmes. Il permettra en moyenne à chaque fédération de disposer d’une subvention d’un million 250.000 dollars par an, un financement destiné au fonctionnement des fédérations et aux programmes de développement du football.



Thierno Malick Ndiaye