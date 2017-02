Fatoumata Jallow Tambajang : "La Gambie est fière et reconnaissante du leadership du président Macky Sall et de l'assistance qu'il a apportée à Adama Barrow" Le Président de la République a reçu en audience la Vice-Présidente de Gambie, Mme Fatoumata Jallow Tambajang, qui l'a remercié pour son rôle dans la gestion de l'impasse politique post-électorale en Gambie. Le Sénégal et la Gambie comptent revitaliser leurs relations de coopération.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 08:22 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook